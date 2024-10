Destaque do Palmeiras, Estêvão mira Messi e explica escolha pelo Chelsea

Estêvão comemora gol em Palmeiras x Criciúma, pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Principal destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão já tem definido o próximo passo na carreira: defender o Chelsea, da Inglaterra, a partir de julho de 2025. Uma das maiores vendas da história do clube, o atacante de 17 anos foi negociado por 61,5 milhões de euros - sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões de euros em variáveis.

Desejado por diversos clubes do futebol europeu, Estêvão explicou em entrevista os motivos para ter escolhido a equipe londrina.

- Decidi pelo Chelsea por causa do planejamento deles. Fiquei muito satisfeito com isso. Não apenas por mim, mas também pela minha família. Foi o clube que acreditou em mim e confiou no meu trabalho. Espero poder retribuir isso - disse Estêvão ao The Guardian.

Estêvão diz se inspirar em Messi

Questionado a respeito de suas referências no futebol, Estêvão escolheu Lionel Messi como maior inspiração. Além disso, revelou o grande sonho de sua carreira.

- Gosto muito do Neymar e do Cristiano Ronaldo. Mas minha referência é Messi por tudo que ele fez pelo futebol. Meu maior sonho é ser o melhor jogador do mundo. Um dia estarei entre os melhores. Mas não vou prometer que alcançarei isso em alguns anos. Virá naturalmente - explicou o atacante.

Convocado para defender a Seleção Brasileira em setembro, Estevâo foi desfalque na lista de Dorival Júnior devido a lesão na coxa direita. Apesar de não integrar o grupo que enfrenta o Peru na terça-feira (15), o atacante contou detalhes de sua relação com o goleiro Alisson nos treinamentos.

- No treino de finalizações, comecei a acertar todos os chutes, e Alisson ficou meio bravo. Ele disse que ainda estava aquecendo, que eu deveria esperar um pouco. Mas levei um pouco a sério e marquei muitos gols. Ele levou tudo na brincadeira, mas espero que no ano que vem eu possa fazer de novo contra ele nas partidas. Vamos nos ver muito na Inglaterra - finalizou.

