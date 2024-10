Lesão de Maurício ressuscita ‘pesadelo’ de Abel Ferreira no Palmeiras

Abel Ferreira terá de lidar mais uma vez com desfalques na reta decisiva de um campeonato (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

A lesão do meia Maurício atrapalhou os planos do técnico Abel Ferreira para a reta final de temporada do Palmeiras. Não apenas pelas mudanças que o técnico terá que fazer na equipe, com a provável entrada de Raphael Veiga no meio-campo, mas também por fazer ressurgir um dos maiores adversários do treinador na temporada: os desfalques.

Até o fim da última semana, a expectativa era de que o Abel tivesse força máxima para o retorno da pausa para a Data Fifa, com os retornos de Mayke e Estêvão. A saída de ambos do departamento médico deixou o setor praticamente esvaziado - apenas Piquerez e Bruno Rodrigues, que podem não jogar nesta temporada, permanecem machucados.

Com a lesão de Maurício, no entanto, o treinador terá de lidar mais uma vez com a ausência de atletas importantes em período decisivo da temporada, em cenário semelhante ao ocorrido durante o mês de agosto.

À época, o Verdão encarou o Flamengo, pela Copa do Brasil, com os desfalques de Piquerez (recém-operado), Murilo e Estêvão. Mayke e Zé Rafael também sentiam dores e acabaram atuando longe das condições físicas ideais.

Na coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG, o penúltimo jogo da equipe antes da Data Fifa, Abel relembrou as dificuldades que passou durante este período. Para o técnico, os desfalques foram determinantes para as eliminações do clube nos mata-matas.

- Tivemos muitas lesões no mês de junho, ou julho, e agosto. Basta ver os 11 que iniciaram os jogos decisivos, contra Flamengo e Botafogo. Tivemos problemas na zaga e nas laterais. E nós tivemos depois que continuar a treinar e melhorar os nossos jogadores. Quando todos começaram a ficar bem, na máxima energia e na máxima força, é normal que os nossos processos melhorem - afirmou o técnico.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (20), às 19h (hora de Brasília), para encarar o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Brasileirão.

