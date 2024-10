Derby: de onde vem o apelido de Corinthians x Palmeiras

Veja a história por trás da criação do apelido do clássico entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 15:24 • Rio de Janeiro

Palmeiras e Corinthians sem dúvida alguma protagonizam um dos maiores clássicos e uma das rivalidades mais acirradas do futebol brasileiro. As equipes centenárias já se enfrentaram em quase 380 oportunidades, afirmando a disputa entre os times. Com o tempo, o clássico ganhou o nome de "Derby", mas você sabe o por que deste apelido para o jogo entre Palmeiras e Corinthians? O Lance! te conta.

Palmeiras e Corinthians protagonizaram diversos clássicos ao longo do tempo, confira a história por trás do apelido do confronto (Foto: Divulgação/Ag. Paulistão)

A história do nome do clássico entre Palmeiras e Corinthians

O primeiro clássico disputado entre as equipes de Palmeiras e Corinthians aconteceu no ano de 1917, com vitória do então Palestra Itália pelo placar de 3 a 0 sobre o rival. A rivalidade entre os dois clubes é a mais antiga e tradicional do estado de São Paulo.

Com o passar do tempo, a rivalidade entre os clubes foi aumentando de uma forma que eles passaram a ser vistos como as grandes potências do estado de São Paulo, e também, do Brasil. Com isso, o jornalista Thomasso Mazzoni, que era amplamente prestigiado por seu trabalho na Gazeta Esportiva entre as décadas de 1930 e 1940, acabou por dar o apelido entre Palmeiras e Corinthians de "Derby", em referência ao "Derby de Epsom", a corrida de cavalos mais importante do mundo.

Os clássicos mais importantes entre as equipes de Palmeiras e Corinthians

A primeira vez que as equipes se encontraram em uma final foi no ano de 1936, quando as equipes disputaram a final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras acabou levando a melhor sobre o seu maior rival, com vitória por 2 a 1.

A maior goleada da história do Derby

Já a maior goleada já feita no clássico entre Palmeiras e Corinthians aconteceu no Campeonato Paulista de 1933, quando o Verdão bateu o Timão pelo placar de 8 a 0, na casa da equipe corintiana. O resultado da partida fez até que o presidente da época, Alfredo Schurig, deixasse o cargo.

A primeira final do Pacaembu também foi realizada pelos clubes do Derby Paulista. Disputando o título da Taça Cidade São Paulo, em 1940, o Palmeiras acabou levando a melhor sobre o Corinthians em uma final que terminou pelo placar de 2 a 1 para o Verdão.

Na década de 50, o maior clássico entre as equipes aconteceu em 1954, quando a equipe corintiana empatou com o Palmeiras em 1 a 1 e conquistou o título do Campeonato Paulista daquele ano, que fazia parte das comemorações de quatrocentos anos da fundação da cidade. Depois disso, o Timão só voltaria a ganhar o estadual em 1977.

A maior goleada do Corinthians pelo Derby

Sócrates foi um dos grandes nomes da maior goleada do Corinthians contra seu maior rival (Foto: Irmo Celso)

Em 1982, o Corinthians fez sua maior goleada contra o Palmeiras pelo Derby. Naquele ano, o Timão vinha no auge da Democracia Corintiana, enquanto o Palmeiras vivia uma seca de títulos. O resultado ficou em 5 a 1 para os corintianos, que iriam vencer o Campeonato Paulista daquele ano.

Durante os anos, o clássico entre os clubes foi se acalorando entre os próprios jogadores e torcidas. Tanto Palmeiras e Corinthians já tiveram tabus contra seu maior rival, como no período entre 2011 e em 2015, quando o Timão ficou sem perder para o arquirrival. Portanto, sem dúvidas, o clássico entre Palmeiras e Corinthians, apelidado de "Derby", é um dos maiores do Brasil.