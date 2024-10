Leila Pereira mira permanência de Abel Ferreira no Palmeiras até 2027

Abel Ferreira e Leila Pereira com a taça do Brasileirão 2023: mandatária do Palmeiras deseja a permanência do técnico (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 11:25 • São Paulo (SP)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tem um primeiro objetivo muito claro caso seja reeleita no cargo: garantir a permanência de Abel Ferreira no clube até 2027, fim do que seria seu segundo mandato. Em entrevista ao portal "Metrópoles", a mandatária do Verdão comentou a possibilidade de renovação com o treinador.

- O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. Isso está em contrato, o "verde no branco". Se eu for reeleita, gostaria muito que nosso treinador ficasse até o final do segundo mandato, que seria dezembro de 2027.

Leila ainda rasgou elogios ao técnico, a quem classificou como "o maior da história do Palmeiras", e ressaltou que seria um marco no futebol brasileiro que um presidente de clube mantivesse o mesmo técnico durante toda a sua administração.

- Isso seria histórico. Presidente nenhum passou dois mandatos com um único treinador. Tenho a felicidade de ter esse grande treinador que, para mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Isso tudo ainda não foi tratado e tem o seu tempo - concluiu.

Na mesma entrevista, a presidente do Verdão também revelou quais os seus outros objetivos à frente do clube, que dirige desde dezembro de 2021, após a definição da permanência de Abel.

- Eu faço o possível pelo Palmeiras, vivo o Palmeiras 24 horas. A nossa gestão conquistou 31 títulos de campeonatos organizados pela Federação Paulista, CBF e Conmebol. Estamos passando por uma era extremamente vitoriosa. Tem títulos que minha gestão não conseguiu ainda que eu queria muito conquistar, como a Libertadores e a Copa do Brasil.

Leila Pereira e Abel Ferreira conversam durante treino do Palmeiras: mandatária quer a permanência do técnico até o final do seu mandato (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

As eleições do Palmeiras estão previstas para acontecer no dia 24 de novembro, quando Leila Pereira tenta a reeleição diante de Savério Orlandi, candidato da oposição. Dentro de campo, a equipe volta a campo apenas no domingo (20) às 19h (hora de Brasília), diante do Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão.

