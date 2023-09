Em entrevista para o SporTV na saída de campo, o capitão do Alviverde admitiu que falou eficácia para a equipe. Ele mesmo acetou um cabeceio no travessão já no fim do jogo, enquanto Veiga perdeu chance clara no primeiro tempo. Ainda assim, o zagueiro acredita que os palmeirenses poderiam ter saído de Porto Alegre com melhor sorte.