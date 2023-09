O Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), pela 24ª rodada do Brasileirão, em Porto Alegre. Com gol de João Pedro, logo no início do jogo, o time da casa sustentou a vantagem mesmo com a pressão do adversário durante os 90 minutos. Com a derrota, o Verdão fica com 44, em segundo, e desperdiça a chance de diminuir a vantagem do Botafogo na liderança, que pode até aumentar ao final da rodada. Vejas as notas do Lance!