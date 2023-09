O Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), pela 24ª rodada do Brasileirão, em Porto Alegre. Com o resultado, o Verdão desperdiçou a chance de diminuir a vantagem para o Botafogo para quatro pontos. Os cariocas ainda jogam nesta sexta-feira, diante do Corinthians e podem aumentar a diferença para dez. Enquanto isso, Abel Ferreira analisa a partida do Alviverde, que estava invicto no returno do campeonato. Assista, no vídeo acima, à entrevista coletiva do técnico palmeirense: