A partida começou mais bagunçada para o Palmeiras, enquanto o Grêmio aproveitou o fator casa para sufocar o adversário. Logo no início, Suárez tabelou com João Pedro, que recebeu dentro da área e bateu firme para colocar um ponto final na sequência de oito partidas do Verdão sem ser vazado. O Alviverde reagiu e tomou conta do jogo, mas não conseguiu transformar o volume em grandes chances. Na melhor delas, Veiga teve a bola seu pé direito, cara a cara com Gabriel Grando, mas chutou em cima do goleiro. Era a oportunidade do empate, que parecia iminente.