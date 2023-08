Pereira é uma cidade intermediária da Colômbia, localizada no "coração geográfico" do país e com aproximadamente 600 mil habitantes. Fundada no dia 30 de agosto de 1863, a cidade completa 160 anos justamente na data do duelo de volta entre Palmeiras e Deportivo Pereira, no Allianz Parque, em São Paulo, e é a porta de entrada para toda a região da zona rural colombiana - com destaque para a cafeicultura.