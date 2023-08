Acostumado a jogar no gramado sintético do Allianz Parque, o Verdão deve sofrer com o gramado do estádio Hernan Ramirez, do Deportivo Pereira. Com muita chuva na cidade nos últimos dias, o Palmeiras pode ter dificuldades em manter a posse de bola e facilitar a ligação direta da defesa para o ataque.