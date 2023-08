Após eliminar o Atlético-MG nas oitavas, o Palmeiras se prepara para enfrentar seu próximo adversário em busca do tetracampeonato da Libertadores, seu principal objetivo da temporada. O Verdão medirá forças com o Deportivo Pereira, da Colômbia, clube do interior do país que disputa uma competição internacional pela primeira vez em toda sua história. A bola rola nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernán Ramírez Villegas, na cidade de Pereira, pela ida das quartas de final do torneio continental.