Conheça os quatro reforços do Palmeiras anunciados por Abel Ferreira

Durante entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio na última sexta-feira (8), Abel Ferreira anunciou que quatro jogadores da equipe sub-20 serão promovidos ao time profissional: Figueiredo, Thalys, Benedetti e Luighi.

O quarteto já participa de algumas atividades com o restante do grupo na Academia dde Futebol, mas será totalmente integrado ao elenco profissinal no início da próxima temporada. Garantido na Libertadores pelo décimo ano consecutivo, o Verdão também disputará o Paulistão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a primeira edição do Super Mundial de Clubes em 2025.

- Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys que vem a fazer uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti. (...) Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar - afirmou Abel Ferreira.

Luighi - atacante

Centroavante de origem, Luighi também pode atuar como ponta pelo lado esquerdo. Único com rodagem na equipe profissional, o jogador recebeu algumas oportunidades da comissão técnica ao longo do ano e marcou no empate em 1 a 1 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Pela equipe sub-20 do Verdão, ele acumula 17 gols marcados em 33 partidas. As atuações na base, inclusive, despertaram o interesse de clubes do futebol europeu, que sondaram a situação do atacante na última janela de transferências.

A procura motivou o Palmeiras a estender o vínculo do jogador, que assinou novo contrato até dezembro de 2028, com uma multa rescisória fixada em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 490 milhões).

Luighi durante partida entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Benedetti - zagueiro

Outro destaque das categorias de base, Benedetti pode ser a peça que Abel Ferreira busca há anos no Palmeiras: um zagueiro canhoto. A contratação de um jogador com essas características foi uma solicitação do treinador português, que enfrentará calendário cheio em 2025.

O zagueiro chegou a ser relacionado por Abel para o duelo contra o Grêmio, ainda no primeiro turno do Brasileirão, mas não recebeu minutos em campo.

Ele chegou ao Palmeiras com 15 anos de idade, em 2022, após se destacar pela Ferroviária. Na atual temporada, totaliza 10 gols em 37 jogos.

Figueiredo - volante

Companheiro de Estêvão e Endrick na base, Figueiredo agradou a comissão técnica após período de treinamentos com o profissional e chegou a ser relacionado para compor o banco de reservas em partidas do profissional.

Um dos atletas com maior potencial nas categorias de base, Figueiredo passou por duas cirurgias no joelho, que o afastaram por quase dois anos dos gramados, e disputou apenas cinco jogos em 2024.

Bem avaliado pela comissão técnica, o volante completou a reta final de recuperação e a transição física com a equipe profissional, e agora desce para o sub-20 apenas para jogos oficiais. Em 2023, o Palmeiras estendeu o vínculo do jogador, fixando a multa rescisória em 60 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões) para clubes do exterior.

Thalys - atacante

Mais experiente do quarteto, Thalys, de 19 anos, fez a transição do meio-campo para o ataque nas categorias de base. Polivalente, o jogador pode atuar em diversas posições no setor ofensivo e tem números impressionantes na atual temporada: 31 gols em 41 jogos.

Assim como outros atletas mencionados, Thalys chamou a atenção de clubes europeus. No entanto, o Palmeiras não abriu negociações pelo jovem, que deve ganhar minutos na equipe profissional ao longo do Paulistão.