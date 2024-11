Veja as opções do Palmeiras para substituir Estêvão contra o Bahia

O Palmeiras não terá Estêvão à diposição para o duelo contra o Bahia, vital na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio e cumpre suspensão automática no próximo compromisso da equipe, marcado para o dia 20 de novembro, em Salavador.

Convocado por Dorival Júnior para as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o jovem já seria dúvida para o confronto, uma vez que a Seleção Brasileira encara o Uruguai no dia 19, véspera da partida contra o Tricolor. Agora, com a confirmação da ausência, o clube paulista tem uma lacuna no ataque.

Com o término da 33ª rodada, o Palmeiras viu a distância para o líder Botafogo cair para apenas quatro pontos, com um confronto direto entre as equipes a ser disputado no Allianz Parque. Com isso, todos os jogos se tornam cruciais para a equipe de Abel Ferreira, que tem uma campanha cinco pontos superior à do time que conquistou o título brasileiro em 2023.

Sem Estêvão, artilheiro do Brasileirão com 12 gols, Abel terá que decidir entre alternar peças no setor ou modificar o esquema tático da equipe.

Retorno de Dudu

Jogador mais longevo do atual elenco, Dudu participou de apenas 16 partidas na temporada, sendo titular em três. Os problemas físicos foram o principal motivo para o camisa 7 não ter sequência, mas o rendimento em campo, aliado às especulações no mercado de transferências, também contribuiu para a baixa minutagem.

Em junho, o Cruzeiro anunciou que chegou a um acordo para ter Dudu a partir de janeiro de 2025. A oferta do clube mineiro, no entanto, foi retirada após reunião do jogador com integrantes da principal organizada do Verdão.

- Mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o clube celeste se dirige a sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista - afirmou o Cruzeiro em comunicado.

Com a suspensão de Estêvão, Dudu aparece como favorito caso Abel Ferreira não altere o esquema tático da equipe. O atacante substituíu Felipe Anderson na segunda etapa do jogo contra o Grêmio e participou da jogada que resultou no único gol do Alviverde.

Dudu durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Flaco López como centroavante

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López enfrenta um jejum de gols e perdeu a vaga entre os titulares na última partida. A suspensão de Estêvão, por sua vez, pode abrir espaço para o retorno do centroavante, mas essa decisão dependeria de outras mudanças por parte da comissão técnica.

Para ter o argentino como referência no ataque, Abel teria que deslocar um jogador para a ponta direita. Nesse cenário, Dudu, Rony e Felipe Anderson disputariam a posição.

Com ou sem Felipe Anderson?

Contratado no início de julho junto à Lazio, da Itália, Felipe Anderson chegou como o principal reforço do Palmeiras na última janela de transferências, mas tem enfrentado dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo da equipe.

Acostumado a atuar pelo lado direito do ataque na Europa, o camisa 9 foi deslocado para o setor oposto devido à concorrência com Estêvão. Caso queira manter Felipe Anderson nessa posição, Abel pode optar por deslocar Dudu para o lado direito, com Flaco e Rony disputando uma vaga no comando de ataque

A saída de Felipe Anderson do time titular pode, por sua vez, abrir duas possibilidades: a entrada de mais um meio-campista, o que é considerado difícil devido à suspensão de Richard Ríos, ou o retorno de Dudu e Flaco.