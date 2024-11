Palmeiras terá que superar baixas contra o Bahia para seguir vivo no Brasileirão

Reta final de Brasileirão e, com ela, uma dor de cabeça para o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Após diminuir a diferença para o líder Botafogo para quatro pontos, o português terá desfalques importantes para o próximo jogo do Verdão, contra o Bahia, marcado para o dia 20, na Fonte Nova, pela 34ª rodada.

continua após a publicidade

+ Palmeiras garante vaga na Libertadores de 2025 pelo 10° ano consecutivo

Para esta partida, o Palmeiras não terá Estêvão, Murilo, Mayke e Richard Ríos, que cumprirão suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo. No entanto, este não será o único problema para a sequência do campeonato. A Data Fifa também vai atrapalhar os planos do clube paulista.

Além de Estêvão e Ríos, convocados para a disputa das Eliminatórias com as Seleções Brasileira e Colombiana, respectivamente, e que já seriam dúvidas, caso pudessem entrar em campo contra o time baiano, Abel Ferreira precisará quebrar um pouco mais a cabeça para montar a equipe.

continua após a publicidade

Gustavo Gómez, que não está suspenso, mas foi convocado pelo Paraguai, além de Weverton, podem também desfalcar o Verdão, já que a disputa dos jogos dessas seleções acontece no dia 19, véspera do duelo do Brasileirão.

Como o duelo do Paraguai é contra a Bolívia, a mais de 4 mil metros de altitude, a chance de o zagueiro retornar para jogar no dia seguinte é quase nula. O caso de Weverton pode ser diferente, já que o Brasil enfrentará o Uruguai no mesmo local do jogo do Palmeiras, na Fonte Nova. Além disso, o goleiro costuma ser reserva no time de Dorival Júnior e deve atuar normalmente com a camisa alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

De todos os desfalques acima, o de Estêvão pode ser o mais difícil de reajustar. Isso porque o astro palmeirense é peça fundamental da equipe, além de ser o artilheiro do Brasileirão, com 12 gols. Uma opção é Felipe Anderson atuar na vaga do garoto, pela direita, inclusive relembrando os tempos de Lazio-ITA, quando jogava pelo setor. Na esquerda, onde joga Felipe Anderson atualmente, Dudu e Maurício são as principais opções.

Retornos possíveis

Enquanto o time sofre com desfalques, pode comemorar possíveis novidades: o lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Lázaro. O uruguaio está recuperado de uma cirurgia no joelho e já realiza transição entre a parte física e técnica, enquanto o brasileiro se recupera de dores no joelho.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!