No início de 2020, o Verdão contratou Rony junto ao Athletico-PR depois de uma longa negociação com idas e vindas. O negócio foi fechado por 6 milhões de euros (R$ 28 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% ficaram divididos entre o empresário do jogador (15%) e o Furacão (35%).