Mercado da bola: Palmeiras é listado entre os clubes mais lucrativos do mundo em 2023; veja lista

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) publicou uma lista dos clubes mais lucrativos com a compra e venda de jogadores em 2023. O Palmeiras é o único brasileiro no top 10.



O Alviverde ocupa a sétima posição no ranking e tem saldo positivo de 84 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) no mercado da bola neste ano. Em outras palavras, podemos dizer que o clube gasta pouco perto do valor arrecadado.



+ Ranking Biz: Os maiores acordos de patrocínio máster no futebol brasileiro