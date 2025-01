Com Santos de olho, Palmeiras abre semana para definir futuro de Rony

O futuro do atacante Rony está perto de ser definido. Isso porque o Palmeiras espera concretizar a venda do jogador nos próximos dias, e o Santos segue com a proposta na mesa para a selar o negócio. A reportagem do Lance! apurou que o camisa 10 topou a transferência, mas ainda faltam detalhes.

O valor é a principal barreira em relação à negociação. A diretoria santista entende que pode pegar 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões, na cotação atual) por Rony, enquanto o Verdão segue irredutível e não aceita vender o atacante por menos de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões).

– Acho que sim (fim de ciclo). Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom pra ele novos ares. (…) No caso do Rony, eu concordo com Abel. Rony é atleta do Palmeiras e enquanto estiver conosco está à disposição do nosso treinador – afirmou a presidente Leila Pereira nos últimos dias.

Com contrato até dezembro de 2026, Rony não faz parte do planejamento da comissão técnica para esta temporada e deve deixar o Palmeiras nesta janela de transferências. Embora tenha terminado a última temporada como reserva, foi o jogador mais utilizado por Abel Ferreira em 2024, com 63 partidas disputadas.

Jogador não é relacionado

Rony ficou fora da lista de relacionados nos dois primeiros jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa e Noroeste. No entanto, o jogador segue em sua rotina normal com o restante do elenco palmeirense.

Quando chegou ao Verdão, em 2020, o clube havia desembolsado 6 milhões de euros (o equivalente a R$ 28 milhões, na cotação da época), por 50% dos direitos econômicos do atacante.

Fluminense demonstrou interesse

O Fluminense chegou a acertar com o Palmeiras a transferência de Rony, mas o jogador não concordou com os termos salariais ofertados, o que esfriou as tratativas.

Durante entrevista coletiva realizada na última sexta-feira (17), Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, detalhou o interesse do clube carioca no palmeirense. Segundo o mandatário, o Tricolor formalizou duas propostas pelo atacante e não pretende aumentar os valores.

- Fui até o staff do jogador, fizemos uma primeira proposta, que não foi aceita. Ele não ignorou o Fluminense, muito pelo contrário. Nenhum jogador faria isso, porque é um clube extremamente interessante para o futebol brasileiro. Na segunda proposta também não houve aceite, aí paramos a negociação. Porque chegamos até onde podemos chegar - explicou.