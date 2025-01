Após o empate por 1 a 1 com o Noroeste, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo (19), na Academia de Futebol, para dar início à preparação para o clássico com o Santos, marcado para a próxima quarta-feira (22), às 21h35, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da competição.

O meia-atacante Felipe Anderson, preservado do confronto com o Noroeste por dores na coxa esquerda, treinou normalmente e participou de toda a atividade. O lateral-esquerdo Piquerez segue progredindo em seu cronograma individualizado de pré-temporada prolongada e participou da primeira metade do treino integrado ao grupo.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Bauru seguiram o cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram um exercício de sete contra sete com ênfase na troca de passes e disputaram um coletivo em campo reduzido comandado pela comissão do técnico Abel Ferreira.

O Verdão chegou a quatro pontos em dois jogos.

