Abel Ferreira faz autocrítica sobre escalação do Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras não ter desempenhado um bom futebol no empate com o Noroeste, por 1 a 1, na segunda rodada do Campeonato Paulista, teve um culpado: Abel Ferreira. Após a partida em Bauru, o português assumiu a responsabilidade pelo que o time apresentou em campo, principalmente, por ter escalado jogadores fora de suas posições de origem.

continua após a publicidade

+ Abel Ferreira analisa partida e admite que Palmeiras precisa de um centroavante

- Terei uma crítica a mim mesmo. Não foram os meninos, foi o treinador que não pôs os jogadores nas posições certas no início do jogo. E eu sei o que é que eu fiz no início do jogo. Quando eu passei o Facundo para o lugar dele, as coisas melhoraram. Quando eu passei o Rômulo para o lado esquerdo, as coisas melhoraram. Foi isso que melhorou - avaliou Abel Ferreira.

Além de ter assumido a culpa, o técnico do Palmeiras também elogiou seus jogadores, principalmente Thalys, autor do gol do Verdão e cria da base. Segundo Abel Ferreira, o jovem de 19 anos é o melhor centroavante do time neste momento. O português, inclusive, admitiu que o time precisa de um camisa 9 ainda nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

- Os meninos, sim, têm muita qualidade. O Thalys, já disse no último jogo, é um jogador que neste momento é o nosso melhor centroavante. Neste momento, o López está com algumas dificuldades, são notórias. Precisamos mais dele, de mais vontade. É verdade que teve ali um problema no nariz, está a voltar. Isso nota-se, algumas debilidades. A máscara ainda lhe atrapalha um bocadinho, quer naquilo que tem a ver com a parte técnica - avaliou o treinador palmeirense.

+ Thalys celebra primeiro gol com a camisa do Palmeiras: ‘Sensação inexplicável’

O Verdão chegou a quatro pontos em dois jogos. Na próxima quarta-feira (22), o time da capital paulista visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21h35, no primeiro clássico desta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras