Mauro Cezar compara jogador do Palmeiras com Flamengo: 'Contratação polêmica'

O atacante Paulinho, do Palmeiras, teve um avanço no processo de recuperação de uma fratura por estresse na tíbia, lesão ocorrida ainda nos tempos de Atlético-MG, na última segunda-feira (9). Apesar disso, o jogador ainda não tem previsão fixa para retornar aos gramados. Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira questionou a contratação do atleta pelo Alviverde.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, da última quarta-feira (11), o comentarista chamou atenção para o longo período de recuperação do atacante. Ao falar sobre, Mauro Cezar comparou o caso com uma lesão de ligamento cruzado anterior, vivida recentemente pelo atacante Pedro, do Flamengo.

— Contratação mais polêmica do futebol brasileiro dos últimos tempos. O jogador custou 18 milhões de euros mais dois atletas e não joga. Não está relacionado. E ainda não está em estágio de transição. É muito tempo. Um cara que tem lesão de ligamento cruzado volta a jogar antes dele — iniciou o jornalista, antes de completar.

— O Pedro teve determinada lesão e voltou em sete meses. Foi um recorde. Se contar um período de inatividade do Paulinho, anterior ao jogo que ele participou no Mundial de Clubes, dá um ano sem jogar. É um ponto discutível. O Palmeiras, se é que não fez isso até hoje, deveria repensar como se contrata um jogador assim. O Atlético-MG meio que se livrou — concluiu.

Detalhes da recuperação de Paulinho, do Palmeiras

O atacante foi submetido a exames de controle de carga pelo Palmeiras, que indicaram resultados positivos. Com isso, o atacante aumentou a carga de trabalho com os profissionais do departamento médico, tanto na parte interna do CT quanto no gramado.

Paulinho, no entanto, ainda não iniciou o processo de transição física e precisará de algumas semanas para retornar aos treinamentos com o restante do elenco. Vale lembrar, que o atacante está afastado desde o término do Mundial de Clubes, na metade de 2025.

Ao fim do torneio realizado nos Estados Unidos, o jogador foi submetido a nova cirurgia na perna direita para tratar complicações após fratura por estresse na tíbia, lesão ocorrida ainda nos tempos de Atlético-MG.

Desde então, o Palmeiras opta por não pular etapas na recuperação de Paulinho. A fim de evitar novas complicações médicas, o clube só pretende contar com o jogador quando ele estiver em condições físicas ideais, diferente do primeiro semestre de 2025.

Pelo Palmeiras, Paulinho disputou 16 partidas oficiais, sendo apenas uma como titular, no clássico contra o São Paulo. O atacante marcou três gols e deu duas assistências. Entre os tentos, destaca-se o da vitória simples diante do Botafogo, que garantiu a classificação alviverde às quartas de final do Mundial de Clubes.

