Vitor Roque busca recuperar boa fase e parceria de sucesso com Flaco López no Palmeiras

Assim como seu início na temporada passada, quando foi contratado pelo Palmeiras, o centroavante Vitor Roque vive novamente momentos de instabilidade em 2026. Ao lado de Flaco López, o Tigrinho formou a dupla de ataque mais letal do segundo semestre do futebol brasileiro e, agora, busca reeditar a parceria com o argentino de forma mais produtiva. Nesta quinta-feira (12), contra o Internacional, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Brasileirão, os dois devem iniciar a partida entre os titulares.

Se em 2025 os dois foram responsáveis por 34% dos gols da equipe - 45 gols e 11 assistências -, os atacantes neste ano ainda convivem com momentos de irregularidade, que incluem problemas físicos e revezamento entre titulares e reservas, principalmente na disputa do Campeonato Paulista.

De um lado, o argentino vem sendo decisivo nas partidas do Palmeiras. Do outro, o camisa 9, que fez 20 gols e contribuiu com cinco assistências no ano passado, mas que ainda busca ritmo após sofrer uma entorse no tornozelo. O jogador tenta se reafirmar como titular na equipe de Abel Ferreira.

Em 2026, Vitor Roque disputou sete jogos pelo Verdão, sendo quatro como titular - contra Mirassol, Botafogo-SP, Vitória e Corinthians -, e anotou apenas um gol até aqui. Os jogos em que o centroavante saiu do banco de reservas para ajudar a equipe foram contra Santos, São Paulo e Atlético-MG.

– Queríamos rendimento, frescura. Roque quando começou teve uma lesão no início do ano, está longe do que nos pode agregar como agregou no ano passado. Opção, só isso – disse Abel Ferreira, após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, em que colocou Luighi na vaga do camisa 9 no segundo tempo.

Números de Vitor Roque pelo Palmeiras em 2026:

7 jogos (4 titular) 1 gol 353 minutos para participar de gol 11 finalizações (5 no gol) 2 grandes chances criadas 6 passes decisivos 0/3 em grandes chances 54% de eficiência nos duelos 14 faltas sofridas

Jogos que atuou ao lado de Flaco López:

Palmeiras 1-0 Santos (14/01) (Roque vem do banco)

Atlético-MG 2-2 Palmeiras (28/01) (Roque vem do banco)

Botafogo-SP 1-0 Palmeiras (01/02) (Flaco vem do banco)

Palmeiras 5-1 Vitória (04/02)

Corinthians 0-1 Palmeiras (08/02)

*Os dados são do Sofascore

Provável escalação do Palmeiras contra o Internacional:

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

