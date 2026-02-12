Vitor Roque busca recuperar boa fase e parceria de sucesso com Flaco López no Palmeiras
Dupla deve ser titular nesta noite, no Beira-Rio, pelo Brasileirão
Assim como seu início na temporada passada, quando foi contratado pelo Palmeiras, o centroavante Vitor Roque vive novamente momentos de instabilidade em 2026. Ao lado de Flaco López, o Tigrinho formou a dupla de ataque mais letal do segundo semestre do futebol brasileiro e, agora, busca reeditar a parceria com o argentino de forma mais produtiva. Nesta quinta-feira (12), contra o Internacional, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Brasileirão, os dois devem iniciar a partida entre os titulares.
Se em 2025 os dois foram responsáveis por 34% dos gols da equipe - 45 gols e 11 assistências -, os atacantes neste ano ainda convivem com momentos de irregularidade, que incluem problemas físicos e revezamento entre titulares e reservas, principalmente na disputa do Campeonato Paulista.
De um lado, o argentino vem sendo decisivo nas partidas do Palmeiras. Do outro, o camisa 9, que fez 20 gols e contribuiu com cinco assistências no ano passado, mas que ainda busca ritmo após sofrer uma entorse no tornozelo. O jogador tenta se reafirmar como titular na equipe de Abel Ferreira.
Em 2026, Vitor Roque disputou sete jogos pelo Verdão, sendo quatro como titular - contra Mirassol, Botafogo-SP, Vitória e Corinthians -, e anotou apenas um gol até aqui. Os jogos em que o centroavante saiu do banco de reservas para ajudar a equipe foram contra Santos, São Paulo e Atlético-MG.
– Queríamos rendimento, frescura. Roque quando começou teve uma lesão no início do ano, está longe do que nos pode agregar como agregou no ano passado. Opção, só isso – disse Abel Ferreira, após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, em que colocou Luighi na vaga do camisa 9 no segundo tempo.
Números de Vitor Roque pelo Palmeiras em 2026:
- 7 jogos (4 titular)
- 1 gol
- 353 minutos para participar de gol
- 11 finalizações (5 no gol)
- 2 grandes chances criadas
- 6 passes decisivos
- 0/3 em grandes chances
- 54% de eficiência nos duelos
- 14 faltas sofridas
Jogos que atuou ao lado de Flaco López:
- Palmeiras 1-0 Santos (14/01) (Roque vem do banco)
- Atlético-MG 2-2 Palmeiras (28/01) (Roque vem do banco)
- Botafogo-SP 1-0 Palmeiras (01/02) (Flaco vem do banco)
- Palmeiras 5-1 Vitória (04/02)
- Corinthians 0-1 Palmeiras (08/02)
*Os dados são do Sofascore
Provável escalação do Palmeiras contra o Internacional:
Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
