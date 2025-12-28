Braune comenta saída de Marlon Freitas e faz alerta sobre Palmeiras e Botafogo

O jornalista esportivo Daniel Braune enxergou uma problemática clara na saída (já encaminhada) de Marlon Freitas do Botafogo para o Palmeiras. Em entrevista ao Lance!, Braune ligou o alerta para a venda, que tende a reforçar um adversário direto do Glorioso na briga por títulos.

- Eu concordo com essa política de "quer ir, saí". Acho que reforçar o Palmeiras dessa maneira é atestar que não se está ligando muito para a competitividade com os caras. Acho que é um valor ok para um jogador de mais de 30 anos - analisou.

Além de analisar o movimento, Braune também respondeu com seu lado torcedor.

O que o Marlon fez não se apaga, mas cria uma cicatriz na história dele no Botafogo. Daniel Braune

Marlon Freitas deixa o Botafogo

Marlon Freitas entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas entre Botafogo, Palmeiras e Marlon tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.

O volante chega para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo.

Marlon Freitas decidiu deixar o clube e fechar com o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco.

Mais sobre Daniel Braune

Daniel Braune é um influenciador digital e comunicador esportivo brasileiro, principalmente conhecido por seu conteúdo sobre futebol nas redes sociais. Ele publica vídeos e análises sobre futebol, futebol brasileiro e temas relacionados ao esporte, acumulando milhões de seguidores em seus perfis.

O jornalista formado pela PUC-Rio começou sua trajetória com foco no Botafogo, seu clube do coração, expandindo posteriormente para temas mais amplos.