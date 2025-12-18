Palmeiras oficializa compra de Bruno Fuchs, e zagueiro comemora: 'Era uma meta pessoal'

O Palmeiras acertou a contratação definitiva do zagueiro Bruno Fuchs, que defendeu o Verdão durante a temporada de 2025 sob empréstimo do Atlético-MG, e foi um dos principais nomes do time neste ano. O novo vínculo do jogador, anunciado pelo clube nesta quinta-feira (18), é válido até 2029, conforme havia adiantado o Lance!.

- Era uma meta pessoal durante o ano: mostrar serviço, ajudar o Palmeiras da melhor forma possível e permanecer aqui por muitos anos. Felizmente consegui e agora para 2026 espero que as nossas metas coletivas sejam alcançadas. É o que sonhamos, é meu objetivo também e estou muito feliz mesmo - disse Bruno Fuchs.

Com rápida identificação com o clube, o camisa 3 de Abel Ferreira disputou 44 jogos neste ano, sendo 31 deles como titular, além de três gols marcados. Bruno Fuchs, aliás, perdeu apenas sete jogos vestindo a camisa do Palmeiras. Além do bom posicionamento, o zagueiro destacou-se pela precisão nos passes de longa distância e pela polivalência para atuar também como meio-campista.

- Me adaptei muito bem, o próprio grupo ajuda com que a adaptação seja rápida. A comissão técnica me abraçou, teve carinho comigo, me ajudou quando eu precisei e eu tento da melhor forma retribuir dentro de campo. Sem contar a energia que a torcida passa. Estou realizado de jogar no Palmeiras e espero poder cumprir meu contrato até 2029 pelo menos e, quem sabe, seguir ainda mais - completou o defensor.

Números de Bruno Fuchs pelo Palmeiras e carreira

Bruno Fuchs disputou 44 jogos na atual temporada com a camisa do Palmeiras, com pouco menos de 3.000 minutos em campo. Ao todo, foi titular em 31 oportunidades, marcou três gols e distribuiu uma assistência.

Formado nas categorias de base do Internacional, o zagueiro recebeu a primeira oportunidade como profissional em 2019 e permaneceu no clube gaúcho até 2020, quando se transferiu para o CSKA, da Rússia. Três anos depois, voltou ao futebol brasileiro para defender o Atlético-MG, onde atuou por empréstimo.

