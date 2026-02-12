Decisão de Abel em Internacional x Palmeiras repercute: 'Normalizaram'
Duelo desta quinta-feira (12) é válido pela terceira rodada do Brasileirão
Palmeiras e Internacional vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma decisão do técnico Abel Ferreira antes da bola rolar chamou atenção nas redes sociais.
Para a partida no Beira-Rio, o técnico português optou por escalar a dupla Murilo e Khellven como titulares da equipe. Na última partida, o Verdão venceu o Corinthians por 1 a 0 jogando fora de casa, com gol de Flaco.
Nas redes sociais, a opção de Abel Ferreira para a partida entre Internacional e Palmeiras repercutiu bastante. Torcedores do Verdão se manifestaram. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a decisão de Abel Ferreira
Escalação do Palmeiras para enfrentar o Internacional
O Palmeiras está escalado para enfrentar o Internacional na noite desta quinta-feira (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.
Carlos Miguel segue como titular na meta. Gustavo Gómez e Murilo formam a dupla de zaga, com Khellven pela direita e Piquerez na esquerda. Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio completam o meio de campo.
O volante Figueiredo e o meio-campista Felipe Anderson, ambos em transição física, além do atacante Paulinho, ainda em recuperação após cirurgia na perna direita, seguem como desfalques.
Com isso, o time que vai a campo pelo Verdão é: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
