Decisão de Abel em Internacional x Palmeiras repercute: 'Normalizaram'

Palmeiras e Internacional vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma decisão do técnico Abel Ferreira antes da bola rolar chamou atenção nas redes sociais.

continua após a publicidade

Para a partida no Beira-Rio, o técnico português optou por escalar a dupla Murilo e Khellven como titulares da equipe. Na última partida, o Verdão venceu o Corinthians por 1 a 0 jogando fora de casa, com gol de Flaco.

➡️Torcedores do Flamengo pedem retorno de jogador campeão em 2019: 'Merece'

➡️Sormani compara Vitor Roque, do Palmeiras, com atacante do Santos: 'Não é melhor'

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a opção de Abel Ferreira para a partida entre Internacional e Palmeiras repercutiu bastante. Torcedores do Verdão se manifestaram. Veja os comentários abaixo:

Beira-Rio recebe Internacional x Palmeiras (Foto: Divulgação/Inter)

Veja comentários sobre a decisão de Abel Ferreira

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Internacional

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Internacional na noite desta quinta-feira (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

continua após a publicidade

Carlos Miguel segue como titular na meta. Gustavo Gómez e Murilo formam a dupla de zaga, com Khellven pela direita e Piquerez na esquerda. Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio completam o meio de campo.

O volante Figueiredo e o meio-campista Felipe Anderson, ambos em transição física, além do atacante Paulinho, ainda em recuperação após cirurgia na perna direita, seguem como desfalques.

Com isso, o time que vai a campo pelo Verdão é: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Palmeiras ou no Internacional pelo Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.