Escalação: Abel mantém Palmeiras com força máxima para encarar o Inter

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Internacional na noite desta quinta-feira (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

Mauricio, do Palmeiras, se naturaliza paraguaio e mira Copa do Mundo

Carlos Miguel segue como titular na meta. Gustavo Gómez e Murilo formam a dupla de zaga, com Khellven pela direita e Piquerez na esquerda. Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio completam o meio de campo.

Vitor Roque e Flaco López, artilheiros do Palmeiras em 2025 com 45 gols somados, terão a companhia de Allan no ataque. Com isso, Abel Ferreira repete pela terceira vez consecutiva a mesma escalação titular.

O volante Figueiredo e o meio-campista Felipe Anderson, ambos em transição física, além do atacante Paulinho, ainda em recuperação após cirurgia na perna direita, seguem como desfalques.

O Palmeiras entra na rodada com quatro pontos conquistados em duas partidas. Na estreia, empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa. Na sequência, goleou o Vitória por 5 a 1, atuando pela primeira vez como mandante, na Arena Barueri.

Flaco López faz gol volta a aparecer na escalação titular do Palmeiras após marcar o gol da vitória no clássico contra o Corinthians, pelo Paulistão (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press) <br>

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Bruno Rodrigues, Ramón Sosa, Lucas Evangelista, Luighi, Emiliano Martínez, Riquelme, Larson e Luis Pacheco.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabéi; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Vitinho.

