A torcida do Palmeiras vive uma fase de descontentamento com a presidente Leila Pereira e com a sua empresa, a Crefisa, que é a patrocinadora máster do clube. Há quem peça até a mudança de marca na camisa alviverde. Atualmente o contrato vai até o fim de 2024, quando a mandatária pretende abrir concorrência para que outras companhias possam mostrar interesse. Depois de mais de oito anos e meio de parceria, as conquistas e os valores envolvidos impressionam. São 13 títulos e mais de R$ 1,2 bilhão em injeção de dinheiro.