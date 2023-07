Nessa sexta-feira (28), o Palmeiras teve mais um frustração no mercado da bola. Pela terceira vez o clube viu sua proposta por Aníbal Moreno, volante do Racing-ARG, ser recusada pelos argentinos. Assim, diminuem as chances de Abel Ferreira ter um reforço para as oitavas de final da Libertadores. No entanto, caso aconteça alguma reviravolta neste sábado (29), ainda será possível inscrever o jogador na competição continental.