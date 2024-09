Raphael Veiga, do Palmeiras, é o maior artilheiro do Allianz Parque

Raphael Veiga marcou seu 50° gol no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Raphael Veiga marcou seu 50° gol no Allianz Parque na goleada do Palmeiras sobre o Criciúma por 5 a 0 no último domingo (15) e se tornou o maior artilheiro da história do estádio alviverde.

Veiga começou a partida no banco de reservas e precisou de seis minutos para balançar as redes. O meia sofreu uma falta na entrada da área aos 30 minutos do segundo tempo, foi para a cobrança no minuto seguinte e bateu colocado. Na comemoração ele fez o sinal de 50 em comemoração aos 50 gols marcados no Allianz Parque.

Na temporada de 2024, Veiga chegou à marca de 12 gols. No total, são 94 gols com a camisa alviverde. Apesar de não viver um bom momento e perder a posição de titular para o recém-chegado Maurício, o meia sabe de sua importância para o Palmeiras e busca recuperar a vaga.

Raphael Veiga é o maior artilheiro da história do estádio do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Verdão assumiu a vice-liderança do campeonato com 50 pontos, ficando apenas três pontos atrás do líder Botafogo. O Palmeiras enfrenta o Vasco no domingo (22), em São Januário.

