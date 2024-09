Vanderlan terá chance de brigar com Caio Paulista por vaga de titular do Palmeiras

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 19/09/2024 - 10:06 • São Paulo (SP)

A suspensão de Caio Paulista na próxima rodada do Brasileirão deve dar uma nova chance ao lateral-esquerdo Vanderlan, que era o principal nome para substituir Piquerez no Palmeiras após a lesão do uruguaio. O duelo contra o Vasco, no domingo (22), às 16h, no Mané Garrincha, será um momento importante para o jovem mostrar seu talento.

Caio Paulista vem em uma sequência de bons jogos e acabou vencendo a disputa com a Cria da Academia, mas recebeu cartão vermelho na goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma e cumprirá suspensão automática nesta partida da 27ª rodada do Nacional.

É praticamente certa a presença de Vanderlan entre os titulares, já que o time não tem outro jogador desta função. A nova chance voltará a acontecer após um mês da última vez em que o jogador foi titular com Abel Ferreira. Na ocasião, em 21 de agosto, o Verdão empatou por 2 a 2 com o Botafogo, pelas oitavas de final da Libertadores.

Caso o jovem faça uma partida consistente, o técnico português poderá voltar a dar novas chances ao jogador, ou até mesmo revezar os jogadores nesta reta final de Brasileirão. No entanto, como o Palmeiras disputa apenas o Brasileirão e tem mais tempo de descanso, é uma chance menos provável.

O Verdão, atualmente, é o vice-líder da competição nacional, atrás apenas do Botafogo, que tem três pontos a mais. O time carioca, por sua vez, ainda disputa uma vaga na semifinal da Libertadores e pode poupar algumas peças nesta rodada do Brasileirão.