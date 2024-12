Ex-presidente da Mancha se entrega à polícia após 44 dias foragido

Ex-presidente da Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, Jorge Luís Sampaio Santos se entregou à polícia na tarde desta quarta-feira (11). Foragido por pouco mais de um mês, ele possuía um mandado de prisão provisória em meio às investigações sobre a emboscada contra a Máfia Azul, do Cruzeiro, que deixou 17 feridos e um morto.

Após anunciar que se entregaria à justiça em uma carta publicada nos últimos dias, embora sem especificar uma data, Jorge reconheceu "a dificuldade da decisão" no documento. No entanto, ele afirmou ser inocente das acusações de participação no ataque que vitimou um torcedor.

Na manhã de hoje, Jorge compareceu ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) acompanhado de sua equipe de advogados.

O ex-presidente se entregou após 44 dias foragido, atendendo a um pedido de seu pai, Balbino Santos, que depôs à polícia no início de novembro e afirmou que entregaria o filho caso soubesse sua localização. Vale ressaltar que Jorge trocou sua equipe jurídica durante o processo de investigação e agora está sendo representado pelo escritório Jacob Alcaraz.

Até o momento, a polícia prendeu 12 envolvidos na emboscada. Os dois primeiros suspeitos foram detidos no início de novembro, enquanto outros dez foram capturados durante uma nova operação no começo de dezembro.

Integrantes da Mancha Verde realizaram emboscada contra a Máfia Azul, organizada do Cruzeiro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Punição para envolvidos na emboscada

Os identificados pelas autoridades serão indiciados pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) por participarem do ataque que culminou no homicídio de José Victor Miranda, torcedor do Cruzeiro.

Ademais, os detidos também responderão por lesão corporal causada nos demais envolvidos.