O primeiro tempo foi marcado por domínio da Argentina. A partida até começou equilibrada nos primeiros minutos, com ambas as equipes apresentando dificuldades para criar. Porém, aos poucos, a Albiceleste passou a controlar as ações do duelo e levou perigo à meta defendida por Philipe Gabriel. Pressionado, o Brasil tentou contra-atacar. Estêvão, após bela bola enfiada por Rayan, saiu cara a cara com Florentín, mas desperdiçou a oportunidade. Minutos depois, Echeverri contou com a sorte para abrir o placar. O jogador do River Plate arriscou de fora da área, a bola desviou em Vitor Reis e encobriu o goleiro brasileiro.