Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cerro x Palmeiras: escalações confirmadas e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
19/08/2026 17:43
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil
Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Francisco Alves / Fotoarena / Folhapress)

O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (19), em Assunção, com a necessidade de vencer no tempo regulamentar para avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Abel Ferreira optou por escalar três zagueiros, enquanto Lucas Evangelista foi escolhido para substituir o suspenso Andreas Pereira.

A defesa é formada pelo capitão Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza. Allan atua como ala pela direita, enquanto Lucas Evangelista e Marlon Freitas formam a dupla de meio-campo. Piquerez ocupa o lado esquerdo. No ataque, Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque completam a escalação do Palmeiras.

continua após a publicidade

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Alviverde precisa de uma vitória simples para avançar sem depender dos pênaltis. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

+ Com recordes de investimentos, Palmeiras encara Cerro Porteño e mantém disparidade econômica

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Vitor Roque e Flaco López.

continua após a publicidade

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Felipe Anderson, Mauricio, Emiliano martínez, Riquelme, Heittor, Benedetti, Larson, Pacheco e Arthur.

Vitor Roque e Flaco López comemoram gol em vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em outubro de 2025
Vitor Roque e Flaco López formam dupla de ataque na escalação titular do Palmeiras para o jogo contra o Cerro Porteño (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

Desfalques

O Palmeiras terá quatro desfalques para o confronto. Jefté se recupera de cirurgia no joelho direito, enquanto Andreas Pereira cumpre suspensão. Paulinho, por sua vez, trata uma lesão na coxa direita, e Ramón Sosa está em recuperação de um problema muscular na coxa esquerda.

continua após a publicidade

Escalação do Cerro Porteño

Manuel Roffo; Ramírez, Velázquez, Merolla e Cañete; Domínguez, Morel, Piris da Motta e César Bobadilla; Iturbe e Vegetti.

✅ FICHA TÉCNICA
CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Arias durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño.

Palmeiras

Com recordes de investimentos, Palmeiras encara Cerro e mantém disparidade econômica

Há 34 minutos
Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Fora de Campo

Cicinho é ousado ao palpitar placar de Cerro Porteño x Palmeiras

Há 4 horas
Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta resultado de Cerro Porteño x Palmeiras

Há 9 horas
Gustavo Gomez é cercado pelos companheiros de Palmeiras na comemoração do gol marcado contra o Fluminense pelo Brasileiro

Palmeiras

Palmeiras joga por vaga na Libertadores e para evitar prejuízo financeiro

Há 13 horas
Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Fora de Campo

Vidente aponta vencedor em Cerro Porteño x Palmeiras na Libertadores

Há 22 horas
Memphis em Palmeiras x Corinthians

Fora de Campo

Corinthians manda recado ao Palmeiras após renovação de Memphis

Há 22 horas
Mais LANCE!
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro, na Libertadores

Palmeiras enfrenta 'gramado curto' do Cerro sem preparação especial

Postagem do CEO da Cimed sobre o Flamengo

Patrocinador do Palmeiras vai à Gávea e se reúne com Flamengo; veja imagens

Alexander Barboza, zagueiro do Palmeiras

Escalação: Barboza vê 'terreno hostil' e confia em classificação do Palmeiras

Lédio Carmona foi sincero quanto ao clube brasileiro com vida mais fácil na Libertadores

Lédio aponta o jogo mais fácil de um brasileiro nas oitavas da Libertadores

PVC criticou durante transmissão Carlos Miguel em Palmeiras e Cerro Porteño

PVC analisa partida do Palmeiras contra o Cerro Porteño: 'Não é'

onde assistir Cerro Porteño x Palmeiras, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

Cerro Porteño x Palmeiras: escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

São Paulo e Palmeiras durante partida pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbis

Tironi no Lance!: pausa da Copa foi um desastre para Palmeiras e São Paulo

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira

Palmeiras tem boas e más notícias para superar tabu na Libertadores

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro, na Libertadores

Escalação: Paulinho segue como desfalque, e Palmeiras tem retornos de Khellven e Barboza

Julio Enciso marcou os dois gols pela seleção do Paraguai na Liga dos Campeões

Destaque na Copa que foi alvo do Palmeiras é anunciado em time inglês

Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

Leila reforça confiança em Abel e elenco do Palmeiras: 'Temos muito a celebrar'

Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)

Neto crava futuro de Palmeiras e Flamengo na Libertadores

Luis Pacheco - Palmeiras

Luis Pacheco e Riquelme Fillipi, do Palmeiras, são alvos de clubes europeus