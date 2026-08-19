Cerro x Palmeiras: escalações confirmadas e onde assistir ao duelo pela Libertadores
Equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai
O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (19), em Assunção, com a necessidade de vencer no tempo regulamentar para avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Abel Ferreira optou por escalar três zagueiros, enquanto Lucas Evangelista foi escolhido para substituir o suspenso Andreas Pereira.
A defesa é formada pelo capitão Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza. Allan atua como ala pela direita, enquanto Lucas Evangelista e Marlon Freitas formam a dupla de meio-campo. Piquerez ocupa o lado esquerdo. No ataque, Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque completam a escalação do Palmeiras.
Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Alviverde precisa de uma vitória simples para avançar sem depender dos pênaltis. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
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Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Vitor Roque e Flaco López.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Felipe Anderson, Mauricio, Emiliano martínez, Riquelme, Heittor, Benedetti, Larson, Pacheco e Arthur.
Desfalques
O Palmeiras terá quatro desfalques para o confronto. Jefté se recupera de cirurgia no joelho direito, enquanto Andreas Pereira cumpre suspensão. Paulinho, por sua vez, trata uma lesão na coxa direita, e Ramón Sosa está em recuperação de um problema muscular na coxa esquerda.
Escalação do Cerro Porteño
Manuel Roffo; Ramírez, Velázquez, Merolla e Cañete; Domínguez, Morel, Piris da Motta e César Bobadilla; Iturbe e Vegetti.
✅ FICHA TÉCNICA
CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)
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