Barcelona recebe aval da Fifa, e Palmeiras tem caminho livre para contratar Vitor Roque

O Barcelona recebeu o aval da Fifa, superou burocracias com La Liga e está liberado para negociar Vitor Roque com o Palmeiras. Com isso, o clube paulista tem até a próxima sexta-feira (28), data do término da janela de transferências, para registrar novo reforço.

+ Palmeiras bate recorde, fatura R$ 1,2 bi, mas segue com dificuldade para fechar janela

Após acerto com o Barcelona, que detém os direitos econômicos de Vitor Roque, e com o Betis, clube que possuía o atleta por empréstimo, a transferência do atacante foi travada por La Liga. A associação alegou que o jogador precisaria ser devolvido ao time espanhol, impedindo, assim, a finalização do negócio.

Como apurou a reportagem nos últimos dias, o regulamento da Fifa permite empréstimos fora da janela de transferências, desde que o jogador não seja registrado novamente pelo Barcelona ou por outro clube espanhol, mas sim pelo time brasileiro. Esse processo é descrito pela entidade máxima do futebol como Technical Registration.

O Palmeiras irá desembolsar 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões na cotação atual) pelo atacante. Já a boa relação entre o Barcelona e o Betis, que detém o atacante por empréstimo, foi fundamental para facilitar a saída sem custos adicionais.

Os representantes do jogador já estão no Brasil e trabalham com membros da diretoria alviverde para acertar os últimos detalhes e sacramentar a transferência em definitivo. O contrato, por sua vez, ainda não foi assinado.

Vitor Roque, alvo do Palmeiras, durante partida da Seleção Brasileira de base (Foto: Reprodução)

Vitor Roque na Europa

Contratado junto ao Athletico, Vitor Roque se transferiu ao Barcelona, em 2023, em uma das maiores transações da história do futebol brasileiro. O atacante, no entanto, não conseguiu se fixar na equipe e acabou emprestado ao Betis.

No novo clube, também enfrentou problemas de adaptação e perdeu espaço após a janela de transferências europeia. Ao todo, ele disputou 49 partidas na Espanha e anotou nove gols.