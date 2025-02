Palmeiras aposta em novo formato de operação para contratar Vitor Roque

O Palmeiras mantém o plano de ter Vitor Roque como reforço para o ataque antes do fechamento da janela de transferências. A diretoria alviverde chegou a um acordo verbal com os espanhóis, e a proposta gira em torno de 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões, na cotação atual).

continua após a publicidade

+ Palmeiras pode perder cria da base antes do fechamento da janela

O jogador, no entanto, está emprestado ao Betis, o que dificulta as tratativas por envolver um terceiro clube nas conversas. Uma alternativa encontrada é um reempréstimo ao Palmeiras, com opção de compra obrigatória ao término do vínculo.

Mesmo sem ter Roque como peça fundamental em seu elenco, o Betis deseja uma compesação financeira para aceitar a transferência. Com isso, 2 milhões de euros iriam para os cofres do clube, enquanto o restante ficaria com o Barcelona.

continua após a publicidade

Outra vantagem para o Betis, que contratou novas opções para o setor ofensivo neste ano, seria economizar cerca de quatro meses de vencimentos de Vitor Roque, além das despesas com outras cláusulas envolvidas no acordo.

Leila lidera as negociações por Vitor Roque

As tratativas têm sido lideradas pela presidente Leila Pereira, que não deseja nova novela na janela após as tentativas por Andreas Pereira e Claudinho, e mantém contato direto com André Cury, empresário do atleta.

continua após a publicidade

– Se depender de mim, se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende de outros clubes, depende do empresário, depende do atleta, não depende de mim. Se eu fosse decidir sozinha realmente... o que depende de mim eu garanto. O que depende de terceiros eu não garanto absolutamente nada – explicou Leila Pereira em entrevista ao "Ge".

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o fim de fevereiro, data de encerramento da janela de transferências no país, para contratar novos reforços. No entanto, o clube ainda pode aproveitar o novo período de registros, que ocorre entre os dias 2 e 10 de junho, antes do Mundial.

Vitor Roque, alvo do Palmeiras, durante partida do Betis (Foto: Reprodução/Real Bétis)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Técnico do Barcelona comenta futuro de Vitor Roque

Ao ser questionado sobre uma possível transferência de Vitor Roque para o Palmeiras, Hansi Flick foi direto e afirmou que o atacante decidiu abandonar o projeto do Barcelona, que vem passando por uma reformulação no elenco nas últimas temporadas.

- Não é meu trabalho (falar sobre uma eventual venda). Eu tenho muitos jogadores aqui e tenho que me preocupar com eles. Ele (Vitor Roque) decidiu abandonar o clube, e se há algo a ser feito, é o trabalho de Deco (diretor de futebol do Barcelona) - disse Hansi Flick em entrevista na última sexta-feira (21).

Sem minutos na equipe catalã, Roque solicitou uma transferência e foi emprestado ao Real Betis, também da Espanha. No entanto, ainda não conseguiu se firmar na equipe e perdeu espaço após as chegadas na janela de transferências.