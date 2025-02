Palmeiras encaminha contratação do sexto reforço para a temporada

O Palmeiras encaminhou o contratação de Lucas Evangelista, destaque do Red Bull Bragantino. Sexto reforço do Alviverde para 2025, o meio-campista chegará ao novo clube após o término do Campeonato Paulista.

O Verdão irá desembolsar 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual) pelo jogador. A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Uol" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Evangelista chega para reforçar o meio de campo do Palmeiras, que buscou anteriormente nomes como Andreas Pereira, Claudinho e Matheus Pereira no mercado. No atual elenco, ele disputará vaga com Richard Ríos, titular, Allan e Emiliano Martínez, primeiro volante de origem, mas que também pode atuar de forma mais avançada.

Formado nas categorias de base do União Brasil, o meia iniciou sua trajetória no profissional com a camisa do São Paulo. Posteriormente, transferiu-se para o futebol europeu, onde acumulou passagens por Udinese, Panathinaikos, Estoril, Nantes e Vitória de Guimarães.

No Red Bull Bragantino desde 2020, Lucas Evangelista soma 211 partidas pelo Massa Bruta, com 15 gols e 18 assistências. Na atual temporada, são 12 jogos e três gols.

Fabinho, por sua vez, será envolvido na negociação. O jovem deve ser emprestado até dezembro de 2025, com opção de compra fixada em contrato.

Lucas Evangelista será a sexta contratação do Palmeiras na janela de transferências (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Contratações do Palmeiras

Até o momento, o Palmeiras anunciou cinco reforços: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, o volante Emiliano Martínez e os zagueiros Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo do Atlético-MG, e Micael.

Desses, apenas Facundo e Martínez já disputaram partidas oficiais. O ex-atacante do Galo se recupera de lesão na perna, enquanto a dupla de zagueiros está à disposição da comissão técnica após o clube avançar ao mata-mata do Paulistão.