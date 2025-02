Escalação: Palmeiras segue preparação para quartas do Paulistão, e Abel tem dúvidas

O Palmeiras deu sequência, na manhã desta terça-feira (26), na Academia de Futebol, à preparação para o duelo contra o São Bernardo, no sábado, pelas quartas de final do Paulistão.

Os jogadores de linha iniciaram o dia com um trabalho focado em aproximação e marcação, com poucos toques na bola e objetivos específicos. Enquanto isso, os goleiros treinaram com os preparadores da posição. Em seguida, houve uma atividade técnica com os arqueiros, com simulações de jogo. Para finalizar, foi realizado um exercício por posição, com ênfase em inversões de bola, saídas, ultrapassagens e finalizações.

Desfalque na vitória sobre o Mirassol por 3 a 2, que garantiu a classificação ao mata-mata, Piquerez segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda e é dúvida para o confronto. Com isso, Vanderlan deve ser mantido na lateral-esquerda.

- O vestiário aqui no Palmeiras é muito aberto, não são os gringos de um lado e os brasileiros do outro. Todo mundo interage com todo mundo, brincamos e isso ajuda muito para o grupo também - afirmou Emiliano Martínez, que assumiu a titularidade no meio de campo após ser contratado junto ao Midtjylland, da Dinamarca, nesta janela de transferências.

Bruno Fuchs e Micael, por sua vez, devem reforçar o banco de reservas. Com a classificação do Palmeiras, a dupla poderá ser inscrita pelo clube no mata-mata da competição estadual. O prazo para novos registros se encerra na sexta-feira (28).

Estêvão, à esquerda, e Emiliano Martínez estarão na escalação titular do Palmeiras para o duelo contra o São Bernardo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o São Bernardo tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves (Benedetti) e Vanderlan (Piquerez); Emiliano Martínez, Richard Ríos e Rapahel Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

As equipes se enfrentam no sábado (1º), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista.