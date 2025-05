Maurício foi o responsável pela virada do Palmeiras na vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino neste domingo (18). O jogo aconteceu em Bragança Paulista, pela nona rodada do Brasileirão. O jogador analisou o resultado e falou sobre a resiliência da equipe.

continua após a publicidade

O atleta destacou o mérito do Verdão. Ao analisar o resultado e o momento do time, usou a palavra "resiliência".

+ Palmeiras perde novo nome e amplia lista de desfalques para jogo com Flamengo

- A gente tem muito mérito. O Bragantino é uma grande equipe, tem muita juventude, muito fôlego. Primeiro tempo foi complicado, mas a gente sabe como é o Palmeiras, a gente não desiste é até o último segundo. Mostra a resiliência da nossa equipe - explicou Maurício.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Maurício marcou o gol da vitória do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como foi o jogo?

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino, de virada, por 2 a 1, na noite deste domingo (18), no Estádio Cícero de Souza Marques, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel abriu o placar para o Massa Bruta, enquanto Murilo e Mauricio, ambos no segundo tempo, garantiram a virada do Verdão.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 22 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino, por sua vez, permanece com 17 pontos, na terceira colocação, mas ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada.