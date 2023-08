João Martins, auxiliar do técnico Abel Ferreira no Palmeiras, pode enfrentar nova denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD). Isso porque ele esbravejou a frase: "Hoje está condicionado", segundo a transmissão da partida, ao ser expulso na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no sábado (5).