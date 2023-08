+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90' de jogo do Verdão!



>!PÊNALTI PRO FLUMINENSE E GOL DE JOHN ARIAS! Luan derrubou John Kennedy dentro da área, e a arbitragem marcou a penalidade. Em cobrança perfeita, Arias abre o placar no Maracanã.



>GOL DO FLUMINENSE! Arias rouba a bola de Jailson, comanda a jogada e trabalha com Cano, que toca para John Kennedy, que devolve para Arias. O chute é defendido por Weverton e a bola sobra em Kennedy, que manda para o fundo do gol



>!FÁBIO!!!!! Após cruzamento, bate-rebate dentro da área, a bola sobra para Vanderlan, que finaliza. O rebote desvia em David Braz e, à queima roupa, no reflexo, Fábio faz bela defesa e impede o Fluminense de ser vazado na partida.



>GOL DO PALMEIRAS! No último minuto do jogo, Artur cruzou bem colocado e Gustavo Gómez cabeceou para o fundo das redes de Fábio