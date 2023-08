Duas das principais equipes do futebol brasileiro se enfrentaram na noite deste sábado (5) no Maracanã. Como esperado, a partida entre Palmeiras e Fluminense, vencida pelos cariocas por 2 a 1, dominou as redes sociais. Com críticas e elogios aos jogadores, além de reclamações com a arbitragem, os torcedores dos dois clubes colocaram discussões sobre o jogo entre os assuntos mais comentados do Twitter.