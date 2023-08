- Sobre repertório, é mais conveniente falar em vitória. O dia que acontecer do time sair jogando e a gente tiver dificuldade, esse assunto volta. Fizeram essa mesma ponderação no ano passado. Nós variamos de acordo com as características dos jogadores. Não temos só uma característica de jogar, eu escuto a mesma coisa há 14 anos. Quando errar a saída de bola, a culpa vai ser a saída de bola. Não é problema, é solução. Contra o Argentinos Junior, estávamos avaliando sair com bola longa, não estava dando certo, e aí começamos a sair com bola curta, até com um a menos. Sei que se tivéssemos tomado um gol assim vocês perguntariam sobre isso.