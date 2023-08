O Fluminense venceu o Palmeiras por 2 a 1, na noite deste sábado (5), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. John Arias e John Kennedy fizeram os gols do Tricolor na vitória, que colocou o time no G4 da competição. Gustavo Gómez descontou para o Verdão. Veja os melhores momentos no vídeo acima!