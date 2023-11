Destaque do Palmeiras na reta final do Brasileirão, o atacante Endrick deu declarações fortes em sua primeira entrevista coletiva a serviço da Seleção Brasileira. O jogador revelou que jogava "com ódio no coração", graças às críticas que recebeu no início da temporada, e afirmou que só conseguiu superar a má fase graças ao apoio que recebeu dentro do clube.