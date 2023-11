O São Paulo tentou se impor nos minutos iniciais, mas o Palmeiras conseguiu equilibrar as ações ofensivas no primeiro tempo. O ímpeto ofensivo do Alviverde aumentou no segundo tempo e o Verdão saiu na frente. Pouco minutos depois, Pedro cometeu pênalti e foi expulso. O atacante Talles Wander converteu a cobrança e deixou tudo igual.