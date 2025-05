Assista à coletiva de Abel Ferreira após vitória do Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (30), na Arena Castelão, e estreou com vitória na atual edição da Copa do Brasil. Com a vantagem, a equipe comandada por Abel Ferreira joga pelo empate no Allianz Parque para avançar de fase na competição.

O capitão Gustavo Gómez, de cabeça, marcou o único gol do Verdão no confronto aos 33 minutos da primeira etapa.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo na Arena Castelão foi marcado por muitas disputas no meio de campo e diversas faltas, principalmente nos 15 primeiros minutos. Com o passar do tempo, as equipes começaram a encontrar o ritmo, com destaque para o time da casa, e as chances começaram a surgir. Ex-Corinthians, Pedro Henrique teve boa oportunidade para abrir o placar, mas finalizou para fora.

O Palmeiras levou perigo apenas aos 33 minutos, quando Vitor Roque arriscou da entrada da área. Pouco depois, Estêvão cruzou na medida para Gustavo Gómez, que cabeceou sem chances para o goleiro Fernando Miguel e colocou o Verdão na frente.

Na reta final, o time de Abel Ferreira dominou as ações e quase ampliou com Felipe Anderson, mas Fernando Miguel fez grande defesa e evitou o segundo.

A segunda etapa foi de domínio do Ceará, que pressionava em busca do empate. Aos 5 minutos, Lucas Evangelista vacilou na entrada da área, e a bola sobrou para Pedro Raul. O atacante finalizou para boa defesa de Weverton, que, no rebote, voltou a aparecer bem em chute de Galeano.

O Vozão passou a acumular oportunidades, mas esbarrou nas falhas no último passe. Pedro Henrique e Lucas Mugni chegaram perto de empatar, mas pararam na defesa alviverde. Encurralado, o Palmeiras apostava nos contra-ataques e conseguiu segurar a vantagem em Fortaleza. Placar final: 1 a 0 para o Verdão.

Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

