A centroavante Amanda Gutierres continua fazendo história com a camisa do Palmeiras. Nesta quarta-feira (30), ela marcou hat-trick diante do Juventude, pela oitava rodada do Brasileirão, e se tornou a maior artilheira da história do Palmeiras no futebol feminino.

continua após a publicidade

A camisa nove soma 56 gols em 74 jogos com a camisa alviverde. Ela superou Bia Zaneratto, segunda maior artilheira, com 55 gols em 86 partidas. Desde 2023 no clube, Gutierres conquistou o Campeonato Paulista de 2024.

Amanda coleciona feitos no clube: é a jogadora com mais gols em uma só temporada (24 tentos marcados em 2024) e foi artilheira do Brasileirão Feminino no mesmo ano.

continua após a publicidade

➡️Amanda Gutierres brilha e Palmeiras vence Juventude no Brasileirão Feminino

Amanda Gutierres, do Palmeiras, se destacou em rival paulista

Antes de se tornar a estrela do Palmeiras, Amanda Gutierres teve passagens por clubes como União Suzano (SP), Embu das Artes, Santos e o Bordeaux, da França.

Natural de Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná, a jogadora chegou ao Peixe em 2018, para a equipe sub-18, mas logo ascendeu ao profissional. No clube, foi campeão da Copa Paulista de 2020, mas optou por não renovar e deixou a equipe em 2021.

continua após a publicidade

A centroavante também tem sido presença constante nas convocações de Arthur Elias para a Seleção Brasileira.

Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Palmeiras na terceira posição do Brasileirão Feminino A1

Atualmente, o Palmeiras ocupa a terceira colocação na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2025, com 17 pontos conquistados em oito partidas.

O time tem cinco vitórias, dois empates e uma derrota e é um dos principais candidatos ao título.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão Feminino