Palmeiras vence o Ceará fora de casa em estreia na Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (30), na Arena Castelão, em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Gustavo Gómez, aos trinta e três minutos da primeira etapa, marcou o único gol do confronto.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira joga por um empate no Allianz Parque para avançar às oitavas de final da competição. Já o Vozão precisa reverter a desvantagem de dois gols para ficar com a vaga.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo na Arena Castelão foi marcado por muitas disputas no meio de campo e diversas faltas, principalmente nos 15 primeiros minutos. Com o passar do tempo, as equipes começaram a encontrar o ritmo, com destaque para o time da casa, e as chances começaram a surgir. Ex-Corinthians, Pedro Henrique teve boa oportunidade para abrir o placar, mas finalizou para fora.

O Palmeiras levou perigo apenas aos 33 minutos, quando Vitor Roque arriscou da entrada da área. Pouco depois, Estêvão cruzou na medida para Gustavo Gómez, que cabeceou sem chances para o goleiro Fernando Miguel e colocou o Verdão na frente.

Na reta final, o time de Abel Ferreira dominou as ações e quase ampliou com Felipe Anderson, mas Fernando Miguel fez grande defesa e evitou o segundo.

A segunda etapa foi de domínio do Ceará, que pressionava em busca do empate. Aos 5 minutos, Lucas Evangelista vacilou na entrada da área, e a bola sobrou para Pedro Raul. O atacante finalizou para boa defesa de Weverton, que, no rebote, voltou a aparecer bem em chute de Galeano.

O Vozão passou a acumular oportunidades, mas esbarrou nas falhas no último passe. Pedro Henrique e Lucas Mugni chegaram perto de empatar, mas pararam na defesa alviverde. Encurralado, o Palmeiras apostava nos contra-ataques e conseguiu segurar a vantagem em Fortaleza. Placar final: 1 a 0 para o Verdão.

Palmeiras derrotou o Ceará pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O que vem por aí?

O Ceará volta a campo no próximo sábado (3), contra o Vitória, às 18h30 (de Brasília), em casa. Um dia depois, o Palmeiras visita o Vasco da Gama, em São Januário, a partir das 16h (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 1 PALMEIRAS

TERCEIRA FASE - JOGO DE IDA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

⚽ Gols: Gustavo Gómez (33' 1ºT);

🟨 Cartões amarelos: Lucas Mugni, Willian Machado e Pedro Henrique (CEA); Giay, Emiliano Martínez, Maurício e Estêvão (PAL);

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Diego (Lelê), Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique (Guilherme) e Pedro Raul.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Vanderlan; Emiliano Martínez (Richard Ríos), Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Allan); Facundo Torres (Piquerez), Estêvão (Paulinho) e Vitor Roque (Maurício).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Francisco Chaves Bezerra Júnior