As apostas do Palmeiras para afastar o assédio da Seleção sobre Abel

A saída de Abel Ferreira não faz parte do planejamento a curto prazo do Palmeiras, que viu o nome do treinador ganhar força nos últimos dias após o congelamento das negociações entre CBF e Carlo Ancelotti por divergências contratuais.

A diretoria alviverde, no entanto, aposta em uma série de fatores para manter a atual comissão técnica, responsável por conquistar dez títulos desde que assumiu o comando da equipe, no fim de 2020.

Após solicitar reforços para 2024, Abel Ferreira teve papel direto na última janela de transferências e foi responsável, ao lado de Anderson Barros, por identificar as carências do elenco e agir no mercado. O clube investiu pouco menos de meio bilhão de reais na contratação de sete reforços.

O alinhamento com os principais setores do clube — departamento de futebol, diretoria e presidência — também é fundamental para garantir estabilidade à comissão técnica, que tem total autonomia para comandar o futebol alviverde.

Abel Ferreira tem contrato válido até o fim de 2025, mas a diretoria trabalha internamente para ampliar o vínculo até dezembro de 2027, data que marca o término do segundo mandato de Leila Pereira. O tema vem sendo tratado pela mandatária desde a campanha eleitoral no fim do ano passado e é considerado uma das prioridades da atual gestão.

— O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube, em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando, e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos — afirmou Leila Pereira.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, o treinador venceu 10 títulos no comando do Verdão. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Caso conquiste mais um título nesta temporada, o português ultrapassará Osvaldo Brandão e se isolará como o técnico mais vitorioso da história do clube.