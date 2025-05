Palmeiras vence o Grêmio e lidera o Campeonato Brasileiro sub-20

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 foi movimentada e com resultados importantes na briga pelas primeiras posições da tabela. O destaque da rodada foi o Palmeiras, que manteve a liderança ao vencer o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS). Com gols de Heittor e um contra, o Verdão chegou aos 17 pontos. Tiago descontou para o Grêmio. A equipe comandada por Lucas Andrade agora se prepara para enfrentar o Cruzeiro, na próxima quinta-feira (8), às 16h, na Arena Barueri.

Na vice-liderança aparece o {Athletico-PR}, que venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte. O único gol do jogo foi marcado por Chiqueti, no segundo tempo. Com o resultado, o Furacão chegou a 16 pontos e ultrapassou o próprio Cruzeiro, que caiu para a quarta colocação com 14 pontos.

Outro clube que subiu na tabela foi o Red Bull Bragantino. Jogando no interior paulista, a equipe venceu o Cuiabá por 1 a 0 e alcançou a quarta colocação. O Dourado, por sua vez, permanece em 14º e acumula três jogos sem vencer.

No clássico carioca da rodada, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1, com gols de Rafael Lobato e Juninho, respectivamente. O resultado não foi ideal para nenhum dos lados: o Glorioso segue na zona de rebaixamento, agora em 18º com 7 pontos, enquanto o Cruz-Maltino caiu para a oitava posição, com 11.

Na Gávea, o Flamengo bateu o Internacional por 2 a 0, com gols de Iago e Guilherme no primeiro tempo. O Rubro-Negro chegou a 13 pontos e segue firme na parte de cima da tabela. O Inter permanece em situação delicada, com apenas 6 pontos somados.

Em São Paulo, o Fortaleza venceu o Corinthians por 3 a 2 de virada, no Parque São Jorge. Com o resultado, os cearenses chegaram aos 11 pontos e subiram para a sexta posição, enquanto o Timão se manteve com 9 pontos, na nona colocação.