Palmeiras provoca Corinthians após goleada na Libertadores: ‘Acesso liberado’

O Palmeiras goleou o Sporting Cristal-PER por 6 a 0 na Libertadores e se classificou com a melhor campanha da primeira fase. Após o resultado no Allianz Parque, o Alviverde provocou o rival Corinthians, que foi eliminado da Sul-Americana na última terça-feira (27).

O Alviverde se classificou com 18 pontos, na primeira posição do Grupo G. Na goleada sobre o Sporting Cristal, balançaram as redes Facundo Torres, Paulinho, Raphael Veiga, Flaco López (2) e Estevão. O Cerro Porteño-PAR passou na segunda posição, com sete pontos.

O Corinthians, que caiu na Pré-Libertadores, também não conseguiu avançar às oitavas da Sul-Americana. A equipe de Dorival Jr foi derrotada pelo Huracán-ARG na última rodada da fase de grupos e terminou na terceira posição do grupo, que tinha também América de Cali-COL e Racing-URU.

Provocação do Palmeiras

O Palmeiras brincou com a eliminação do Corinthians e citou "Acesso Liberado" em uma postagem sobre a classificação à próxima fase. A frase faz referência à declaração do jornalista Fábio Sormani que, em programa da ESPN, afirmou que o Alvinegro tinha "acesso negado" na Conmebol.

- O Corinthians chega lá na Conmebol, na sede, em Luque, mete o dedão na catraca, e "pá", acesso negado. Ninguém sabe quem é. (2012) foi um só, é um ponto fora da curva - disse Sormani, à época.

